Fußball, Bezirksliga Ratinger Reserve gelingt auswärts ein Husarenstreich

Ratingen 04/19 II ist in der Fußball-Bezirksliga ein erneuter Auswärts-Husarenstreich gelungen. Beim TV Kalkum-Wittlaer setzten sich die Blau-Gelben mit einer ganz starken Abwehrleistung 4:3 (1:0) durch und konnten sich weiter von den drei Abstiegsrängen entfernen. Es war freilich viel Glück im Spiel, denn Wittlaer besaß Torchancen, die normalerweise für drei Spiele reichen. Egal aus Ratinger Sicht, was die Innenverteidiger Selly und Atyi boten, das war jederzeit sehenswert. Auch an den Seiten wurde vorzüglich verteidigt mit rechts dem ganz starken Oyama und links Islami. Da bissen sich die Wittlaerer, die ihre erste Heimniederlage hinnehmen mussten, 60 Minuten lang die Zähne aus. Da führte 04/19 II mit 3:0, aber es wurde in der zehn Minuten andauernden Nachspielzeit noch so richtig eng.