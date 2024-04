Noch sechs Spieltage Duell um den Bezirksliga-Erhalt

Auf Urdenbacher Wunsch wird schon am Samstag gespielt. Dessen Trainer Mike Kütbach ist am Sonntag verhindert, und so fragte dieser bei 04/19-Reserve-Coach Samir Hanna nach, ob diese Vorverlegung möglich ist. „Ich habe sofort zugesagt“, so Hanna. „Wir wollen doch keine Reiberein bereiten.“ Personalprobleme hat er nicht, Linksverteidiger Flakrim Islami wird wohl spielen nach seiner Rückenverletzung, und die jetzt zur Verfügung stehenden A-Junioren sind alle dabei. In der A-Jugend werden sie nicht mehr eingesetzt, die ist längst Meister der Leistungsklasse. Hanna war bisher deren Chefcoach, und in den letzten drei Spielen wird dort auf sie verzichtet. „Sie können bei uns jetzt im Saisonendspurt viel lernen“, sagt dazu der Co-Trainer Tobias Krampe. Der Bezirksliga-Vorsprung der Samstag-Konkurrenten beträgt von den Plätzen acht und neun aus zum Tabellenkeller sieben Punkte. Sechs Spiele stehen noch aus. Der Sieger kann fast schon den Liga-Erhalt feiern.