Fußball, Bezirksliga Ratinger Reserve kurz vor dem Ziel

Ratingen/Heiligenhaus · In der Fußball-Bezirksliga siegt Ratingen 04/19 II beim TSV Urdenbach 2:1 und steht damit kurz vor dem Klassenerhalt. Die bereits abgestiegene SSVg Heiligenhaus verliert in Solingen mit 0:4. Für alle Teams geht es bereits am Mittwoch weiter.

28.04.2024 , 20:15 Uhr

Max Kohmann (am Ball) zeigte wieder einen ganz starken Auftritt für Ratingen 04/19 II. Foto: Achim Blazy (abz)

Von Werner Möller