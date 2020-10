Fußball, Bezirksliga : Ratinger Reserve baut ihre Siegesserie aus

Heiligenhaus/Hösel/Ratingen In der Bezirksliga hat nur 04/19 II Grund zur Freude mit seinem 3:0-Heimsieg gegen Aufsteiger Wevelinghoven, die SSVg Heiligenhaus und der SV Hösel kassieren dagegen hohe Niederlagen.

Mit nur zwei Wechselspielern fuhr die SSVg Heiligenhaus Sonntagmorgen zum Bezirksligaspiel bei Union Frintrop und hatte trotz guter erster Hälfte keine echte Chance. Die Gäste unterlagen 0:5 (0:0), es war die dritte Niederlage in Folge. Aber bis zum Wechsel deutete eigentlich nichts darauf hin. Abdul Kilic schoss über das leere Frintroper Tor und traf später auch noch die Latte. Nach der Pause hatte die SSVg erneut eine Riesen-Gelegenheit, in Führung zu gehen. Aber das traf nicht ein, und dann waren die Hausherren durch einen Standard zum 1:0 erfolgreich. Samed Bektas versuchte noch zu retten, aber es war sein Eigentor, das den Gastgebern die Führung ermöglichte.

Sie legten wenig später das 2:0 nach, und dann fiel die Vorentscheidung. Hassan Asrihi, der eine starke Leistung gezeigt hatte mit seiner Laufarbeit im Mittelfeld, legte sich mit dem Schiedsrichter an und sah Gelb-Rot (68.). In Unterzahl konnte die SSVg nichts mehr ausrichten. Frintrop stürmte unentwegt und holte mit dem Kantersieg Platz zwei.

„Die zweite Hälfte lief einfach unglücklich“, sagte Trainer Monrem Orahhou. „Das begann bei einigen Schiedsrichter-Entscheidungen und der Tatsache, dass uns zu Beginn der zweiten Hälfte keine Führung gelang. Wir konnten auch von der Bank nicht reagieren, es waren keine weiteren Ersatzspieler dabei.“ Nur Ersatztorwart Akin Tastan hätte er zur Not noch im Feld bringen können. Nun hat die Truppe von der Talburgstraße erst einmal eine kurze Verschnaufpause. Erst am 26. Oktober geht es weiter.

Dabei waren die Höseler im ersten Durchgang ebenbürtig. Steffen Bahrs nutzte eine Unentschlossenheit der Jüchener Hintermannschaft zum 1:1, und so lief es auch ausgeglichen weiter. Der SVH konnte gut mithalten. Fast schon unbegreifliches Pech hatte Benny Schröder (31.), sein Schuss prallte an beide Pfosten, nur nicht ins Tor. Und im zweiten Durchgang hatte der Höseler Bomber noch einmal ähnliches Pech, da traf er Jüchens linken Pfosten. Da stand es weiter 1:1. Aber dieser dritte Pfostenkracher rüttelte die Linksrheinischen wach. Nun bestimmten sie ganz allein das Spiel. Der SVH bekam kaum noch Zeit, einmal durchzuatmen, und die Tore der Gäste fielen in schöner Reihenfolge. Kötte: „Wir haben die gegnerischen Geschenke in der Phase, als alles offen war, nicht angenommen. Jüchen reagierte anders. Unsere Geschenke wurden Jüchens Treffer.“