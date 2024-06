Saisonende in der Fußball-Bezirksliga Finale Punkte in der Bezirksliga

Das war wirklich brillant, was Ratingen 04/19 II vor der Pause abzog im Bezirksliga-Heimspiel gegen den bereits feststehenden Absteiger VdS Nievenheim. Die Ratinger ließen die Gäste nie ins Spiel kommen, sie kamen überhaupt zu keinem Abschluss, und was die 04/19-Reserve dann an variablen Angriffen vortrug, war teilweise erste Sahne. Nach 40 Minuten hieß es 5:0, und damit war die Absteiger-Truppe von der linken Rheinseite gut bedient. Sie riss sich dann aber zusammen, die Ratinger nahmen im zweiten Durchgang alles auf die leichte Schulter, immerhin war es der Saisonabschluss, und so blieb der Sieg mit 5:3 im Rahmen.