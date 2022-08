Fußball, Bezirksliga : Ratinger Reserve holt die ersten drei Punkte

Ratingen Mit dem 2:1-Sieg beim Schlusslicht SV Velbert schafft Ratingen 04/19 II den ersten Erfolg in der neuen Gruppe und auch den Anschluss an das untere Mittelfeld der Fußball-Bezirksliga.

In der ersten Halbzeit war die Partie mit leichten Vorteilen vom Schlusslicht geprägt. Stark war in dieser Phase Torwart Ole Brandt, der mit zwei Glanzparaden die Ratinger im Spiel hielt. So ging es torlos in die Pause. Nur wenige Minuten nach dem Wechsel unterlief den Gästen ein krasser Fehler, den die Hausherren zur 1:0-Führung nutzten (54.). Ratingen blieb allerdings unbeeindruckt. Der eingewechselte Kris Leipzig und Florian Stoll spielten quasi im Alleingang die Velberter an die Wand. Die Zuschauer staunten, über welch hohe technische Fähigkeiten die beiden verfügen.