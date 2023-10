Fußball, Bezirksliga Ratinger Reserve siegt in Mündelheim

Nach einer halben Stunde gelang in Mündelheim eine 2:0-Führung, Max Kohmann und Kris Leipzig hatten zugeschlagen. Da waren im Wiederholungsspiel wegen des Flutlicht-Ausfalls die Weichen bei deutlicher Überlegenheit eigentlich schon auf Sieg gestellt. Mündelheim konnte verkürzen, aber Enes Bilgicli stellte auf 3:1 kurz vor dem Wechsel. Und als Max Kohmann sein zweiter Treffer gelang, also 4:1 in der 70. Minute, da war das Schlusslicht aus dem Duisburger Süden endgültig besiegt.