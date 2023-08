Fußball, Bezirksliga SSVg Heiligenhaus und 04/19 II können den Elan mitnehmen

Wenn die Fußball-Bezirksligisten Ratingen 04/19 II und Sparta Bilk aufeinandertreffen wie am Sonntag im Sportpark, 13 Uhr, dann sind stets besondere Emotionen im Spiel. Man kennt sich, es ist ein Derby, beide Teams haben am vergangenen Sonntag, am zweiten Spieltag, ihren ersten Sieg gelandet. Und das deutlich, die Ratinger mit 5:0 in Buchholz und die Sparta mit 4:0 daheim über GSG Duisburg. Jetzt heißt es, dran bleiben, die Blicke nach oben richten, den gewonnenen Elan mitnehmen in die nächste Aufgabe.