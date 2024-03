Fußball, Bezirksliga Hoffnung für Ratinger Reserve und die SSVg

Beim Überraschungssieg im Bezirksliga-Nachbardery in Wittlaer hat Ratingen 04/19 II deutlich aufgezeigt, dass man mit großartiger Kampfbereitschaft die Liga durchaus halten kann. Drei Punkte beträgt nun der Abstand zum Tabellenkeller. Am Sonntag kommt mit dem Rather SV ein Kellerkind an den Götschenbeck (13 Uhr), der von erheblich größeren Sorgen geplagt wird. Die Schwarz-Weißen haben alle drei Punktspiele im neuen Jahr verloren und sind Drittletzter. Es deutet alles darauf hin, dass sie von der Landesliga umgehend in die Kreisliga A durchgereicht werden. Aber gerade dieses gefährdet die Ratinger Ausgangslage.