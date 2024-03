Fußball, Bezirksliga Zeigen, was Abstiegskampf bedeutet

Allerdings wird die Personaldecke dünner. „Wir haben einen Kader, der zwölf, 13 Mann sehr gut abdeckt, aber bei allem dahinter sind wir nicht Liga-tauglich. Und jetzt kommen wir in die Bredouille so langsam rein. Enes Bilgicli wird ausfallen die nächsten zwei Wochen, Neil Penner vier bis sechs Wochen“, sagt Aktag und ergänzt mit Blick auf den ebenfalls dünn besetzten Oberliga-Kader: „Ich hoffe, dass wir nicht großartig viele in die erste Mannschaft abgeben müssen. Schön wäre es immer, wenn wir Spieler runter bekommen können, aber dieses Mal wird es vielleicht so sein, dass wir von unten nach oben Spieler abgeben müssen.“ Zumindest Chihyun Jung hat die komplette Woche mit dem Oberliga-Team trainiert. „Dafür sind wir ein Verein, wir stehen zusammen“, sagt Aktag.