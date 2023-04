Fußball, Bezirksliga Ratinger Reserve und die Mini-Serie

Ratingen · Zwei Siege in Folge feierte Ratingen 04/19 II in der Fußball-Bezirksliga zuletzt und kann nun mit einem Erfolg in Niederbonsfeld mit dem direkten Konkurrenten gleichziehen. Allerdings gibt es ein Personalpuzzle.

15.04.2023, 05:15 Uhr

Timo Derichs (am Ball) fehlt 04/19 II wegen einer Meniskus-Operation für den Rest der Saison. Foto: Achim Blazy (abz)