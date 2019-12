Fußball : Klein ist zuversichtlich vor der Partie in Benrath

Jan-Luca Klein fährt mit Ratingen 04/19 II nach Benrath. Foto: Fupa.net

Ratingen Der junge Torwart Jan-Luca Klein hat sich bei Ratingen 04/19 II gemacht und will die gute Auswärtsserie in der Bezirksliga beim VfL Benrath fortsetzen: In den letzten vier Partien auf fremden Plätzen blieben die Ratinger unbesiegt und schossen dabei 16 Tore.

Als es beim Saisonstart für Jan-Luca Klein, den neuen Fußball-Torwart von Ratingen 04/19 II, nicht auf Anhieb so lief wie erhofft, da stellte sich der neue Trainer Christian Höfer mit voller Breite vor seinen jungen Keeper. „Ich kenne Luca schon viele Jahre“, sagte Höfer bereits im Spätsommer. „An ihm werden wir viel Freude haben. Luca ist enorm ehrgeizig, er bringt erhebliches Talent mit, er ist erst 21. Wir alle können froh sein, dass wir ihn hierhin holen konnten.“ Der junge Trainer sollte recht behalten. Die Bezirksliga-Rückrunde ist nun eingeläutet, die Ratinger haben die Abstiegsplätze in gewisse Entfernung gebracht (fünf Punkte Vorsprung) und nun, im letzten Spiel des Jahres, am Sonntag beim VfL Benrath, Anstoß an der Karl-Hohmann-Straße ist um 14.15 Uhr, da bietet sich die Riesenchance, die Platzierung im Mittelfeld weiter zu festigen. Mit Jan-Luca Klein im Tor, darüber wird überhaupt nicht diskutiert.

Der VfL Benrath belegt den ersten Nichtabstiegsplatz (Rang 14), er steht vier Punkte hinter den Ratingern. Für sie besteht eine Riesenchance, die Nöte des VfL zu vergrößern und selbst weiter nach oben vorzudringen. „Genau das ist unser Plan“, betont Klein. „Auswärts spielen wir stärker als daheim, warum, ist uns eigentlich unklar. Aber egal, diese Hürde Benrath wollen wir nehmen und den Punkte-Abstand nach dorthin vergrößern. Dass wir jeden in dieser Bezirksliga schlagen können, haben wir mehrfach unter Beweis gestellt.“ Das Hinspiel gewann seine Truppe klar mit 4:2.