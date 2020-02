Fußball : Bezirksligisten starten mit Heimspielen

Kris Leipzig (vorne) fehlt Ratingen 04/19 II am Sonntag. Foto: Blazy, Achim (abz)

Ratingen/Heiligenhaus In Gruppe 1 der Bezirksliga empfängt Ratingen 04/19 II den TSV Eller, die SSVg Heiligenhaus in Gruppe 2 den SSV Born. Beide eint das Ziel Klassenerhalt. Die Ratinger haben den Vorteil, Unterstützung aus dem Oberliga-Kader bekommen zu können, allerdings fehlen ihnen aktuell zwei Leistungsträger.

Auch in den Bezirksligen endet am Sonntag die Winterpause – sofern Orkantief „Sabine“ nicht noch für Absagen sorgt. In Gruppe 1 empfängt Ratingen 04/19 II am Sonntag (13 Uhr) den TSV Eller im Keramag-Sportpark, der Tabellenzehnte also den -achten, der drei Punkte mehr hat. „Eller spielt schnell nach vorne und ist eigentlich höher anzusiedeln“, sagt Ratingens Teammanager André Schulz. Das Hinspiel endete 2:2, wobei Eller erst in der 85. Minute der Ausgleich gelang und die 04/19-Reserve ohne Spieler aus dem Oberliga-Kader auskommen musste. Inwieweit es am Sonntag Verstärkung gibt, steht noch nicht fest, dass sich der Verein um die Zweitvertretung kümmert, dagegen schon: „Bei unserem Sieg in Benrath vor Weihnachten war die komplette erste Mannschaft mit dem Trainerteam um Frank Zilles da. Das war eine starke Aktion“, sagt Schulz und ergänzt: „Frank gibt auch Spieler an uns ab und unterstützt uns wo er kann, aber die Erste hat auch Ziele, die vorgehen.“

Die der Reserve sind in dieser Saison, die mit zahlreichen Veränderungen im Kader begann, vor allem der Klassenerhalt und das Weiterentwickeln junger Spieler. „Wir haben 25 Punkte und sieben Vorsprung auf einen Abstiegsplatz, zwölf bis 15 Punkte sollten wir aber schon noch holen, denn da unten herrscht ein Hauen und Stechen“; sagt Schulz. Er hat in Levent Plesina vom VfB Langenfeld einen offensiven Mittelfeldspieler hinzugeholt, in Phillipp Schultz aber einen Inneverteidiger an den SV Hösel verloren. Gerade hinten drückt der Schuh, da in Stefan Prengel ein routinierter Verteidiger mit einem Innenbandriss im Knie länger ausfallen wird, aber auch vorne gibt es Sorgen, da Kris Leipzig mit Rückenproblemen nicht spielen kann. „Das sind zwei Leistungsträger, die uns da fehlen. Das müssen wir im Team auffangen, die jungen Spieler müssen in die Bresche springen“, sagt Schulz.

In Gruppe 2 hatte sich die SSVg Heiligenhaus vor der Winterpause aus der Abstiegszone befreit, zuletzt gab es in den Testspielen drei Siege am Stück. Einen Zugang gab es in der Unterbrechung nicht, in Furkan Mahmutoglu (FC Langenfeld), Hasan Can Yildirim und Oliver Ljungberg (beide Türkgücü Velbert) verzeichnet die SSVg allerdings zwei Abgänge. Am Sonntag empfängt der Tabellen-13., der einen Punkt vor den Abstiegsplätzen liegt, um 15 Uhr den Siebten SSV Born.

(ame)