Fußball, Bezirksliga : Trainer Basboga hofft auf Husarenstück von 04/19 II

Ratingen Den ersten Sieg hat Ratingen 04/19 in der neuen Gruppe der Fußball-Bezirksliga eingefahren, aber am Sonntag kommt im Spitzenreiter SG Essen Schönebeck die Tormaschine der Liga zum Götschenbeck.

Am vierten Spieltag der „Essener“ Fußball-Bezirksliga, Gruppe 7, bekommt es Ratingen 04/19 II mit keinem Geringeren als dem Tabellenführer SG Essen Schönebeck zu tun. Der hat nicht nur seine ersten drei Spiele gewonnen, sondern dies jeweils mit Kantersiegen geschafft. 24:1 Tore hat das Team dabei erzielt. Die Gegner waren bisher froh, wenn sie nicht zweistellig verloren. Und genau gegen diese Essener Mannschaft muss 04/19 II nun bestehen. „Natürlich ist das eine kaum lösbare Aufgabe. Das wissen wir alle ganz genau. Aber abschlachten lassen wollen wir uns nicht“, sagt Ratingens Coach Ali Basboga und fährt fort: „Es wäre für uns fatal, wenn wir mitspielen wollen. Dann würden wir wie die anderen Mannschaften auch untergehen. Also kann unsere Taktik nur lauten: Hinten dicht machen und vorne auf Konter lauern.“ Und dann hofft Trainer Basboga, dass seine Mannschaft von der Einstellung und Moral her eine genau so überzeugende Leistung wie beim Sieg im Kellerduell beim SV Velbert zeigt.