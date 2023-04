Fußball, Bezirksliga Serie der Ratinger Reserve trifft auf Bottroper Serie

Die Stimmung im Team sei nach drei Siegen in Folge natürlich gut, bis auf die Langzeitverletzten Timo Derichs und Yasin Sheikh kann Aktag aus dem Vollen schöpfen. Zuletzt schoss Nabil Jaouadi beim 3:1-Sieg in Niederbonsfeld alle drei Treffer – gut möglich, dass die Leihgabe aus dem Oberliga-Kader auch diesmal wieder dabei ist. Cheftrainer Martin Hasenpflug zeigte sich zwar erfreut über dessen wichtige Tore bei der Reserve, dass er nun aber direkt wieder in der Oberliga auf Jaouadi setzt, klang allerdings nicht so: „Er hat nach monatelanger Pause wieder eine Woche trainiert und ein Spiel gemacht. Wir dürfen ihn nicht verheizen“, sagte Hasenpflug. Aktag sagt dazu: „Wenn Nabil zur Verfügung steht, würde ich ihn sicher nicht ablehnen. Er war auch im Hinspiel dabei, das wir damals leider 1:4 verloren haben. Wenn Martin ihn jetzt wieder entbehren kann und Nabil Bock darauf hat, was mir sehr wichtig ist, würde ich mich freuen, wenn er dazu kommt. Ansonsten haben wir aber auch unsere Leute, die gut drauf sind.“