Fußball, Bezirksliga 04/19-Reserve setzt auf eigene Kräfte

Zumindest aufgrund der Trainingswoche ist Aktag zuversichtlich: „Wir waren zahlreich beim Training, die Jungs hatten richtig Bock nach dem Sieg in Überruhr.“ Der Trainer weiß aber auch: „Uns bringt in unserer Situation nur eine Serie etwas. Wir können uns nicht auf einem Sieg ausruhen und dann wieder zwei Spiele nicht punkten. Klar haben wir jetzt aus fünf Spielen drei Siege geholt, aber die Niederlage in Velbert hat schon wehgetan. Dafür haben wir immerhin die Punkte aus Überruhr mitgenommen, mit denen keiner gerechnet hatte. Aber wir müssen jetzt zwei, drei Siege am Stück einfahren, um auch wirklich mal ans sichere Ufer zu kommen.“