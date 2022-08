Fußball, Bezirksliga : Ratinger Reserve stellt ihren Trainer zufrieden

Ratingen Nach dem trotz Führung verlorenen Auftakt in der Gruppe 7 der Fußball-Bezirksliga hatte Trainer Ali Basboga zusätzliche Laufeinheiten bei Ratingen 04/19 eingeführt und ist nun optimistisch für das erste Heimspiel.

Schon der erste Spieltag der Essener Fußball-Bezirksliga, Gruppe 7, hat gezeigt, dass jeder jeden schlagen kann. So hatte der Mitaufstiegsfavorit Rhenania Bottrop gegen den Liga-Neuling SC Preußen Essen mit 2:3 das Nachsehen. Auch Ratingen 04/19 II hatte beim TuS Essen West völlig überraschend mit 3:4 die Segel streichen müssen. Eine völlig unnötige Niederlage, denn die Ratinger führten nach knapp einer Stunde mit 2:0, blickten aber beim Schlusspfiff ziemlich bedeppert drein, hatten die Essener die Partie doch noch in einen 4:3-Sieg verwandelt.

Verstärkung wird die Reserve auch wieder für das nächste Heimspiel gegen Rhenania Bottrop aus der ersten Mannschaft erhalten. Die Zeichen stehen also auf Sieg für die Partie von Ratingen 04/19 II gegen Bottrop an der Bezirkssportanlage am Götschenbeck am Sonntag ab 13 Uhr.