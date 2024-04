Fußball, Bezirksliga Hohe Hürden für 04/19 II und SSVg

Stolze sieben Punkte fuhr Ratingen 04/19 II in den letzten drei Bezirksligaspielen ein, und die gröbste Abstiegsgefahr ist erst einmal gebannt. Aber am Sonntag, 13 Uhr, kommt mit Eller 04 ein Liga-Hochkaräter an den Götschenbeck. Die Gäste von der Vennhauser Allee belegen Platz zwei, punktgleich mit dem ganz starken Tabellenführer FC Kosova, und da zählt nur der Auswärtssieg. Denn Kosova hat Heimrecht gegen den SV Lohausen und dabei nur wenig zu befürchten. Nur der Meister steigt in die Landesliga auf.