Fußball, Bezirksliga Sechs-Punkte-Spiel für die Reserve von Ratingen 04/19

Am Sonntag hat es Ratingen 04/19 II in der Hand. Bei einem Heimsieg über GSG Duisburg ist die Bezirksliga-Rettung bei anschließend noch sieben ausstehenden Spielen greifbar nahe. Dann können am Götschenbeck die Planungen für die siebte Saison in dieser Spielklasse eingeläutet werden. Aber mit GSG Duisburg kommt ein Gegner aus dem oberen Drittel (Platz sechs). Das wollen die Duisburger sicherlich nicht verschenken. An das Hinspiel hat die 04/19-Reserve noch sehr ungute Erinnerungen, denn aber der vierten Minute musste wegen Rot in Unterzahl gespielt werden.