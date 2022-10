Fußball, Bezirksliga : 04/19-Reserve lädt zu Probetrainings

Ratingen Der Fußball-Bezirksligist Ratingen 04/19 II sucht Verstärkung. Sonntag kommt Katernberg als Favorit. Trainer Ali Basboga strahlt dennoch Zuversicht aus.

Auch am elften Spieltag der Fußball-Bezirksliga hat es Ratingen 04/19 II nicht leicht. Diesmal geht es gegen die immer stärker werdenden Sportreunde Katernberg, die wie der SV Vogelsheim mit drei Punkten Rückstand auf den Spitzenreiter SG Essen-Schönebeck in der Verfolgerrolle sind. Ratingen 04/19 II steckt mit nur sechs Punkten als Tabellendreizehnter im Abstiegskampf. Allein die Tordifferenz macht deutlich, wer Favorit ist: Die Gäste aus Katernberg haben dreimal so viele Tore geschossen wie Ratingen und sind zudem abwehrstark, ließen nur elf Gegentore zu, 04/19 II hingegen schon 34. Zuletzt gewann Katernberg gegen Preußen Essen mit 5:0, während 04/19 II mit 1:4 bei Fortuna Bottrop unterlag. „Favorit ist ganz eindeutig Katernberg. Wir müssen neue Impulse setzen“, sagt Trainer Ali Basboga. Grundübel im Ratinger Team ist, dass keine Konstanz erreicht wird. „Kein Wunder, denn wir haben noch nicht einmal in dieser Saison mit derselben Mannschaft auflaufen können“, erklärt Basboga.