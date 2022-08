Fußball, Bezirksliga : Generalprobe für Ratinger Reserve im Sportpark

Ali Basboga hat Ratingen 04/19 II übernommen. Foto: Achim Blazy (abz)

Ratingen Die Vorbereitung ist für Ratingen 04/19 II nicht optimal gelaufen, es fehlten Spieler, Testspiele wurden abgesagt. Am Sonntag ist aber Kreisligist DSC Preußen Duisburg beim Fußball-Bezirksligisten zu Gast.

Von Pierre-Claude Hohn

Ali Basboga stellt sich einer neuen Herausforderung. Den Essener Raum kennt der Fußballtrainer bestens, aber nicht die Vereine aus Ratingen. Das wird in der neuen Saison etwas anders sein, denn der 38-jährige Familienvater hat Ratingen 04/19 II übernommen – die Oberliga-Reserve muss erstmals in Gruppe 7 ran, mit zahlreichen Essener Mannschaften. „Das wird keine leichte Aufgabe werden. Denn die Konkurrenz hier in Essen ist ungemein kampfstark, da gibt es schnell mal was auf die Socken“, schätzt Basboga sein neues Amt nicht gerade leicht ein.

Die Vorbereitungszeit ist nicht gerade optimal verlaufen. Mehrere Testspiele mussten aus diversen Gründen abgesagt werden. So auch die letzten beiden gegen Al-ARZ Libanon Essen am Mittwoch und auch ein weiteres am Sonntag. Für diesen Termin wurde aber Ersatz gefunden: Der DSC Preußen Duisburg wird am Sonntag um 15 Uhr auf dem Kunstrasenplatz im Sportpark antreten. Die Duisburger spielen in der Kreisliga A. Bisher verliefen die Testspiele aus Ratinger Sicht nicht gerade erfolgreich. „Das kennen wir schon. Es ist jedes Jahr dasselbe. Aber so etwas kann uns nicht erschüttern. Immer wieder fallen Spieler wegen Urlaub, Ferien, Verletzungen und so weiter aus. Aber wir werden auch diesmal eine schlagkräftige Mannschaft aufbieten und ein gutes Spiel abliefern“, gibt sich Basboga optimistisch.