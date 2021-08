Fußball, Bezirksliga : Ratinger Reserve hat sich rehabilitiert

Ratingen Ratingen 04/19 II hat die ärgerliche Nullnummer gegen den Kreisligisten SSV Strümp abgehakt, am Sonntag kommt Novesia Neuss zum Auftakt in die neue Bezirksliga-Saison. Trainer Peter Köppen hat die Qual der Wahl.

Die Zeit der Vorbereitungsspiele ist vorbei. Nun scharren die Kicker mit den Hufen. „Die Ergebnisse der Testspiele haben keinen großen Wert mehr. Alles ist jetzt wieder auf null gestellt. Nun geht es richtig los“, sagt auch Peter Köppen, Trainer des Bezirksligisten Ratingen 04/19 II, der dem Saisonstart entgegenfiebert. Die katastrophale Leistung aus dem letzten Vorbereitungsspiel beim SSV Meerbusch-Strümp (Kreisliga A) ist kein Thema mehr. „Die Spieler haben Selbstreflexion betrieben. Zwei haben sogar bei mir angerufen und sich persönlich für die schwache Leistung beim 0:0 in Strümp entschuldigt. Damit ist das Thema durch. Jeder kann mal einen schlechten Tag erwischen, aber man muss danach auch wieder aufstehen können“, betont Köppen. „Ich brauchte beim Training nichts mehr sagen. Die Jungs sind gehüpft wie die jungen Hasen, haben Engagement und starken Willen gezeigt, um die Schmach von Strümp vergessen zu machen“, so der Trainer.

Am Sonntag erwartet die 04/19-Reserve zum Auftakt die DJK Novesia Neuss. Köppen und sein Team haben die lange Fußball-lose Zeit genutzt, um sich die Konkurrenten aus der Bezirksliga anzusehen. Über Novesia sagt Köppen: „Die Mannschaft ist nicht fehlerfrei. Ich habe einige Punkte entdeckt, an denen wir den Gegner packen können. Jetzt kommt es nur noch darauf an, dass wir von Beginn an konzentriert zur Sache gehen und die Neusser zu Fehlern zwingen.“ Allerdings: Beeindruckt war Köppen von der Neusser Leistung im Kreispokal gegen die DJK Gnadental, die nur mit Mühe 3:2 gewann. Immerhin gilt Gnadental als einer der Meisterschafts-Favoriten.