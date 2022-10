Fußball, Bezirksliga : Die Torwart-Frage entscheidet Basboga nach dem Härtetest

Der vom TV Kalkum-Wittlaer II zu Ratingen 04/19 II gekommene Keeper Daniel Robrecht ist eine Option für das Bezirksligaspiel am Sonntag daheim. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Ratingen Mit dem SuS Niederbonsfeld empfängt Ratingen 04/19 II in der Fußball-Bezirksliga am Sonntag eine Wundertüte. Ein Trainingsspiel am Freitag gegen den eigenen Oberliga-Kader soll in der Torwart-Frage helfen.

Nach der unglücklichen 1:3-Niederlage in Essen-Werden muss Ratingen 04/19 II im Bezirksliga-Kellerduell im heimischen Sportpark am Sonntag ab 13 Uhr gegen den SuS Niederbonsfeld ran, der sich zuletzt mit einem 7:1-Heimsieg gegen den Tabellenfünften Preußen Essen empfohlen hat und nun auf Rang elf rangiert. 04/19 II kann mit einem Sieg nach Punkten mit den Gästen gleichziehen – ein Kellerduell, das es in sich hat.

Niederbonsfeld ist schon ein unberechenbares Team, denn nach dem 0:8 beim Spitzenreiter Essen-Schönebeck gab es zuletzt eben den 7:1-Erfolg gegen Preußen Essen. „Da staunte sogar Ratingens Coach Ali Basboga: „Die Liga ist verrückt. Hier kann jeder jeden schlagen. Auch Rhenania Bottrop ist unbeständig: Die Mannschaft hat die besten Einzelspieler, steckt aber tief im Keller. Man kann sich auf nichts verlassen außer auf sich selbst. Deshalb wirft uns die Niederlage gegen Essen-Werden auch nicht um. Das hat sich im Training gezeigt, wo alle Spieler voll mitgezogen haben.“

Im Fokus standen das Torabschlusstraining und die Spritzigkeit. Besonders gut entwickelt habe sich Kevin Schimanski, der zusammen mit Kris Leipzig ein torgefährliches Duo wäre. Auch Thomas Zelles ist wieder fit und habe sich durch gute Leistungen im Training für einen Einsatz empfohlen, berichtet Basboga.