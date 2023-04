Fußball, Bezirksliga Ratinger Reserve ist einstellig nach 3:0-Sieg über Bottrop

Allerdings merkte Aktag an: „Wir waren zwar frühzeitig in Überzahl, aber damit wird es manchmal schwieriger – man schaltet automatisch einen Gang runter.“ So passierte nun nicht mehr allzu viel, der Trainer nahm sein Team aber in Schutz: „Wir machen viel im Training, aber Überzahl war noch nicht dabei.“ Dass seine Mannen nun aber „40 Prozent bei der Körpersprache nachgelassen“ hatten, schmeckte dem Coach nicht – er sprach das in der Pause auch klar an. Doch erst mit dem 3:0 durch Jung nach Vorarbeit von Nicola Paradi war auch Aktag so weit, dass er sich „entspannt zurücklehnen“ konnte. „Wir haben Bottrop die Serie weggenommen“, sagte er mit Blick auf die zuvor in fünf Partien ungeschlagene Fortuna, „das macht auch Spaß. Ich bin stolz auf die Jungs.“