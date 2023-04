Fußball, Bezirksliga Ratinger Reserve erreicht das rettende Ufer

Seine Mannschaft musste sich in der Anfangsphase bei Torwart Ole Brandt bedanken, dass sie nicht in Rückstand geriet, übernahm aber in der Folge mehr und mehr die Initiative. Kris Leipzig verbuchte zwei gute Chancen, die er nicht nutzen konnte, ebenso Chihyun Jung, der in der 40. Minute alleine auf den gegnerischen Torwart zulief, den Ball aber nicht zur Führung unterbrachte.