Testspiel des Bezirksligisten Hanna hat Erfolg mit stürmendem Keeper

Ratingen 04/19 II hat in der Testphase den ersten Sieg gelandet. Am heimischen Götschenbeck ließen die Blau-Gelben dem Langenberger SV aus der Kreisliga A keine Chance beim 8:2 (2:0). Dabei standen beim Anpfiff nur zehn Feldspieler und zwei Torleute zur Verfügung. Darauf reagierte Trainer Georg Hanna und stellte den 18-jährigen Keeper Ali Günes Karabiyik in den Angriff. Der spielte bis zum Ende der Vorsaison noch beim FC Mülheim in der A-Jugend. Und dann setzte er den restlos unterlegenen Gästen aus Wuppertal drei Bälle ins Netz. Er war damit der alles überragende Akteur auf dem Feld.