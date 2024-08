Gelungene Generalprobe Oberliga-Leihgabe Alexandris schießt Reserve zum Sieg

Dass der Wechsel von der Sohlstättenstraße zum Götschenbeck geklappt hat, dafür ist der Ratinger Angreifer Max Kohmann zuständig. Die beiden sind beste Freunde und wollten künftig gerne zusammen spielen. Da reizte die Bezirksliga. „Und jetzt sind wir alle froh, ihn bei uns zu haben“, so Krampe. Hörz, er wohnt auch in Ratingen, hat gerade sein Abitur gebaut und kann sich noch nicht so recht entscheiden, wie es weitergeht. „Wir haben uns darüber unterhalten, Dustin ist noch auf der Suche nach dem Richtigen“, klärt Krampe auf. Am Sonntag ist jedenfalls fest damit zu rechnen, dass der Zugang unter Trainer Georg Hanna in der Startelf steht.