Fußball : Reserve von 04/19 stört nur die Ungewissheit

Gelassen auch in der Krise: Andre Schulz. Foto: Blazy, Achim (abz)

Ratingen Nachdem in England alle Spiele ab der siebten Liga abgesagt wurden, könnte dieses Szenario auch in Deutschland drohen. Bezirksligist Ratingen 04/19 II bereitet sich unabhängig davon auf die neue Saison vor, auch wenn direkte Spielergespräche gerade für Manager Andre Schulz derzeit schwierig sind.

Die Saison in der Fußball-Bezirksliga soll laut Plan am 24. Mai beendet sein. Ratingen 04/19 II, die zweithöchste Fußballmannschaft in der Dumeklemmerstadt, ging mit einem totalen Fehlstart ins neue Jahr (vier Niederlagen mit 16 Gegentoren) und steht nun von Platz zwölf aus tief im Abstiegskampf. Elf Punktspiele stehen noch aus, aber so richtig glauben mag es am Götschenbeck niemand, dass zu Ende gespielt wird. „Die Engländer machen es uns vor, wie man mit dieser schlimmen Virus-Situation umgeht“, sagt Manager Andre Schulz. „Ab der siebten Liga ist dort alles abgesagt, weitgehend auch der Jugendbereich. Damit weiß jeder, wie es aussieht. Es gibt weder einen Meister noch einen Absteiger, und alle wissen, was zu machen ist.“

Schulz ist längst dabei, die neue Spielzeit zu planen. Mit den eigenen Spielern, die man gerne halten möchte, wurde noch nicht gesprochen. Das möchte der umtriebige Manager nicht am Telefon machen, das möchte er im persönlichen Gespräch erledigen. Er verfügt über genügend Erfahrung, dass dieser Weg erheblich sinnvoller ist. „Aber sonst haben wir innerhalb der Mannschaft ständigen Kontakt, alles geht über das Telefon“, so Schulz. Etwas 13 neue Spieler aus dem nahen Umkreis haben bereits ihre Bereitschaft bekundet, künftig das blau-gelbe Trikot zu tragen. „Aber sie wollen selbstverständlich in der Bezirksliga spielen“, so Schulz. „Und diese Ungewissheit ist natürlich ein Riesen-Problem. Hinzu kommen sieben eigene A-Junioren, deren mündliche Zusagen vorliegen.“ Die Kontakte dazu sind derzeit allerdings überaus begrenzt. Eine verzwickte Lage, aber das betrifft schließlich alle Vereine.