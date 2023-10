Fußball, Bezirksliga 04/19 II hat nichts zu verlieren

Als krasser Außenseiter fährt Ratingen 04/19 II am Sonntag an die Vennhauser Allee zum Bezirksliga-Zweiten Eller 04 (15 Uhr). Die SG Benrath-Hassels steht oben, hat 28 Punkte, und ein Zähler dahinter folgen die Elleraner. Sie dürfen sich im Spitzenkampf keinen Ausrutscher erlauben, und allgemein wird eingeschätzt, dass der Meister unter diesen beiden Teams gefunden wird. Dem Tabellendritten FC Kosova, zwei Zähler zurück, wird das nicht so recht zugetraut.