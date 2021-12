Fußball : Ratingen 04/19 II: Auf Peter Köppen folgt Thorsten Ridder

Thorsten Ridder übernimmt die Ratinger Zweite. Foto: Ratingen 04/19

Ratingen Der Ex-Coach des Bezirksliga-Rivalen TV Kalkum-Wittlaer bringt einen Co-Trainer mit und sieht in Ratingen gute Perspektiven für den Klassenerhalt.

04/19 ist offenbar eine beliebte Adresse in Fußballer-Kreisen. Kaum wurde bekannt, dass Peter Köppen sein Traineramt beim Bezirksligisten Ratingen 04/19 II aufgibt, gingen beim 04/19-Vorstand gleich 15 Bewerbungen für den freien Trainerposten ein. Zwei blieben nach einer ersten Vorsortierung übrig. Die beiden stellten sich den Entscheidungsträgern des RSV.

Die Vorsitzenden Jens Stieghorst und Michael Schneider sowie die Sportlichen Leiter André Schulz (2. Mannschaft) und Frank Zilles (1. Mannschaft) entschieden sich für Thorsten Ridder. Der 53-Jährige ist ein Fußball-Verrückter im positiven Sinne. In seiner Aktivenzeit hat er unter anderem beim Verbandsligsiten Bayer Uerdingen, beim Oberligisten Bonner SC und beim Landesligisten FC Hardberg gekickt.

Seine Trainerkarriere startete Ridder 1993 für zwei Jahre als Co-Trainer der Fußballnationalmannschaft der Bundespolizei. Danach war er insbesondere als Jugendtrainer tätig, so beim VfB Homberg als Coach der U 14/U 15 (Niederrheinliga) und der U 19. Danach zog es ihn wieder zu den Senioren hin. 2019 übernahm Ridder den Bezirksligisten TV Kalkum-Wittlaer. Dieses Engagement endete abrupt am 25. November 2021. Einen Monat zuvor war ein neuer Vorstand gewählt worden. Dessen Vorsitzender Lohmann war offenbar mit Ridder als Trainer nicht einverstanden. So wurde die Tätigkeit beim TV Kalkum- Wittlaer am 25. November beendet.

Nicht nur der Trainer des TVKW ist neu, auch der Sportliche Leiter brach am 25. November seine Zelte in Wittlaer ab. Ein Grund für das vorzeitige Ende hat Ridder bis heute nicht erfahren. „Unser Saisonziel war der Klassenerhalt und da waren wir auf einem guten Weg.“ Übrigens: Ratingen 04/19 II und der TV Kalkum-Wittlaer sind sich in der Hinrunde einmal begegnet. Da gewann der TVKW mit 1:0.

Für die Zukunft in Ratingen sieht Ridder nur positive Aspekte. „Ich habe die Mannschaft beim Testspiel gegen Unterrath gesehen. In dem Team steckt großes Potential. Alle Spieler sind fußballerisch bestens ausgebildet. Da müsste es doch möglich sein, die zwei Punkte Rückstand auf einen Nichtabstiegsplatz in 14 Spielen der Rückrunde aufzuholen“, sagt er. Mit zwei lockeren Trainingseinheiten, die Ridder nutzen will, um die Mannschaft im Einzelnen kennenzulernen, startet der neue Coach. Bis zum 10. Januar ist dann Winterpause, ehe am 11. Januar die Vorbereitung auf die Rückrunde beginnt (6. März). Zur Vorbereitung gehören auch Testspiele. Neun Termine hat der Sportliche Leiter André Schulz an Land gezogen.