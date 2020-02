Fußball : Für Ratingen 04/19 wird es Zeit

Frank Zilles hatte nun Zeit, intensiv mit seinem Team zu arbeiten, um den Fußball-Oberligisten Ratingen 04/19 aus dem Tabellenkeller zu führen. Foto: Blazy, Achim (abz)

Ratingen Die Saisonziele wird Fußball-Oberligist Ratingen 04/19 wohl nicht mehr erreichen, Schadensbegrenzung steht im Vordergrund, wenn es ab Sonntag, 9. Februar weitergeht. In der Winterpause hat sich personell etwas getan, Trainer Frank Zilles ist zufrieden mit der Vorbereitung.

Frank Zilles hat keine Zeit verschwendet. „In den letzten drei Wochen haben wir fast tagtäglich trainiert“, sagt der Trainer des Fußball-Oberligisten Ratingen 04/19, der sich mit der Vorbereitung auf die am Sonntag, 9. Februar mit dem Spiel gegen den 1. FC Kleve weiter gehende Saison zufrieden zeigt: „Es war ein strammes Programm, aber die Jungs haben alle durchgezogen, es gab keine Ausreden. Ich bin sehr zufrieden“, sagt Zilles und ergänzt: „Vom Engagement und der Verbindlichkeit her war alles gut. Wir haben versucht, taktische Dinge einzustudieren und die Erkenntnis zu erlangen, was wir eigentlich wollen.“ Was das genau ist, mag der Trainer nicht verraten, nur so viel: „Wichtig ist, dass die Spieler das verinnerlichen und den Grundgedanken, wie wir agieren wollen, leben.“

Sicher ist, dass es für 04/19 auch Zeit ist, die Kurve zu bekommen. Gestartet war der Klub mit dem Saisonziel, unter die ersten Fünf der Oberliga zu kommen – aktuell ist er als Vierzehnter auf dem ersten Nichtabstiegsplatz. Auch wenn er zehn Punkte Vorsprung auf Rang 15 hat, von dem es am Ende der Saison in die Landesliga ginge – zufrieden ist 04/19 damit natürlich nicht. Auch der Trainerwechsel von Alfonso del Cueto zu Zilles Anfang November 2019 hatte nur kurzfristigen Erfolg, der neue Coach hatte aber nun in der Winterpause erstmals Zeit, intensiver mit dem Team zu arbeiten. Bleibt abzuwarten, welchen Effekt das hatte, immerhin hatte sich der Klub als weiteres Ziel gesetzt, die Heimspiele attraktiver zu gestalten – seit Ende August wurde indes keines mehr gewonnen. Zeit, das zu ändern, das erste Spiel nach der Winterpause gegen den einen Punkt besser stehenden Tabellennachbarn Kleve wäre da ein guter Beginn.

Info Die Wechsel bei 04/19 in der Winterpause Foto: Fupa.net Zugänge Nabil Jaouadi, Stürmer, 24 Jahre, vom Landesligisten MSV Düsseldorf; Dennis Wienhusen, Co-Trainer, 38 vom Landesligisten SC SW Düsseldorf Abgänge Tobias Peitz, Mittelfeld, 21 Jahre, zum Oberliga-Spitzenreiter SV Straelen; Petar Popovic, Stürmer, 22, zum Bezirksligisten FC Viersen; Kaan Terzi, Mittelfeld, 21, zum Westfalen-Oberligisten Westfalia Herne Pause Felix Clever, Abwehr, 26 Jahre, berufsbedingte Pause

Personell hat sich bei den Ratingern in der Pause auch etwas getan, ein wenig wurde der doch recht große Kader verschlankt: Kaan Terzi und Petar Popovic haben den Klub verlassen. „Beide haben sich bei uns nicht durchgesetzt, da war es auch an der Zeit, dass sie etwas Anderes probieren“, sagt Zilles. Deutlich schwerer wiegt bei 04/19 der Abgang eines Mittelfeldspielers: Tobias Peitz hat dem Werben des Spitzenreiters und designierten Regionalliga-Aufsteigers nachgegeben und ist zum SV Straelen gewechselt. Der 21-Jährige war eine Säule des Teams und hat mit 1513 Einsatzminuten die zweitmeisten der Saison nach Torwart Dennis Raschka gesammelt. Mit seiner Zweikampfstärke, gutem Stellungsspiel und hartem Abschluss war Peitz nahezu unverzichtbar für die Ratinger, die nun ohne ihn auskommen müssen. „Wir werden sehen, wie sich Tobias’ Abgang auswirkt“, sagt Zilles. „Es war nicht unsere Wunschkonstellation, aber wir haben ein Konzept erarbeitet, um das auf mehrere Schultern zu verteilen. Er wollte in die Regionalliga, und wenn er vielleicht vom Kopf her nicht mehr hundertprozentig dagewesen wäre, ist es besser ihn ziehen zu lassen“, sagt der Trainer.

Auf vergleichbar wenige Einsatzminuten bringt es Felix Clever mit 775 in neun Spielen, aber der Abwehrmann hat durchaus gezeigt, wie viel Robustheit er der Defensive geben kann. Sein Status ist nun offiziell: „pausiert“. Zilles erklärt: „Felix ist im Tiefbau tätig mit koordinierenden Aufgaben, die ihn sehr fordern, auch an Wochenenden. Er ist da sehr eingespannt und hat das auch vor der Winterpause kommuniziert. Er schafft es nur ein-, zweimal pro Woche zum Training, hat aber keine Ambitionen, den Verein zu wechseln. Er will abwarten, wie sich seine Situation entwickelt, deswegen ist er bei uns nur freigestellt.“

Zilles, der auch Sportlicher Leiter bei 04/19 ist, hat aber auch zwei Zugänge zu vermelden: Zum Einen in Dennis Wienhusen einen neuen Co-Trainer, der mit dem SC Schwarz-Weiß Düsseldorf zuletzt als Trainer in die Landesliga aufgestiegen war. „Er ist ein junger Mann, der uns gut zu Gesicht steht“, sagt Zilles über den 38-Jährigen, der in der Saison 2004/05 bei 04/19 in der Verbandsliga spielte. „Er hat eine Ratinger Vergangenheit, und mein Credo ist, dass vier Augen mehr sehen als zwei und sechs mehr sehen als vier“, sagt Zilles, der in Marc Schweiger noch einen zweiten Assistenten hat. „So können wir die Aufgaben immer gut verteilen und konstruktiver arbeiten“, betont der Chef-Coach.