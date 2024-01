Fußball, Oberliga 04/19 verpflichtet Ex-Uerdinger di Gaetano

Fußball-Oberligist Ratingen 04/19 hat in der Winterpause auf dem Transfermarkt zugeschlagen: Fabio di Gaetano und Liga-Konkurrent KFC Uerdingen hatten sich vor dem Jahreswechsel getrennt, damit war der Weg für die Ratinger frei. Der 26-Jährige kam in einem halben Jahr beim KFC elfmal in Liga und Pokal zum Einsatz, dabei erzielte er im Pokal zwei Tore. Erst zu Saisonbeginn war der Mittelfeldspieler vom Oberligisten TVD Velbert nach Krefeld gewechselt, dort ging es aber nun nicht weiter. „Wir haben mit Fabio seine aktuelle Situation bei uns analysiert und über seine sportlichen Ziele gesprochen“, erklärte Uerdingens Coach Marcus John knapp.