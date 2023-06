Fußball, Oberliga „Ich kann das Thema Rasen nicht mehr hören“

Nur acht von 20 Heimspielen konnte Fußball-Oberligist Kostenpflichtiger Inhalt Ratingen 04/19 in der vergangenen Saison im Stadion austragen, das erst für rund 1,8 Millionen Euro saniert wurde und auch danach zeitweise nicht bespielt werden durfte. Im zweiten Teil seines großen Saisonfazits hatte Präsident Jens Stieghorst daher von Einbußen von rund 20.000 Euro gesprochen, weil weder Zuschauer noch Sponsoren die Ausweichspielstätte Sportpark entsprechend annahmen. „Es war eigentlich klar, dass wir ab Mitte Oktober wieder im Stadion spielen können sollten“, sagt Stieghorst. Warum es so viel länger dauerte, das könne die Stadt besser beantworten, sagt der 04/19-Vorsitzende, der immerhin anmerkt, dass „die Kommunikation zu der Zeit sehr schlecht war“ und „am Rasen in der Zwischenzeit nichts gemacht“ worden sei.