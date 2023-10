Jugendfußball, Regionalliga C-Junioren empfangen den BVB

Eigentlich hätten die U15-Fußballer von Ratingen 04/19 bereits am 19. August mit dem Heimspiel gegen Borussia Dortmund in die neue Regionalliga-Saison starten sollen, aber die Gäste baten wegen eines parallel stattfindenden Turniers in Kopenhagen um eine Verlegung. Dass sie dem BVB entgegenkommen würden, stand für die Ratinger außer Frage: Am Sonntag (15.30 Uhr, Sportpark) ist es nun so weit. „Wir freuen uns sehr, dass wir jetzt die Borussia empfangen dürfen. Der Gegner hat eine Mannschaft mit riesiger individueller Klasse“, lobt Kai Schmidt, der mit Il Woo Jang das Ratinger Trainergespann bildet.