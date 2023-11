Jugendfußball, Regionalliga C-Junioren müssen geduldiger werden

Kurzfristig mussten die Fußball-U15-Junioren von Ratingen 04/19 aufgrund von Personalproblemen darum bitten, dass das Heimspiel am 21. Oktober gegen Fortuna Düsseldorf verlegt wurde. Wieder in besserer Besetzung, will 04/19 das Nachholspiel am Samstag (13 Uhr, Sportpark) für sich entscheiden. „Wir freuen uns auf diese sehr schwierige Aufgabe, denn die Fortuna hat eine starke Truppe beisammen. Obwohl die Düsseldorfer eine neue Mannschaft haben, konnten sie sich extrem schnell finden“, lobt Kai Schmidt, der mit Il Woo Jang das Ratinger Trainergespann bildet.