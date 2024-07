Transfer von Sven Kreyer Ratingen 04/19 will mehr

Das hat nicht nur damit zu tun, dass Kreyer eben Angreifer ist, sondern vor allem mit seinem Standing: Der 33-Jährige ist nicht irgendwer, sondern war in der vergangenen Saison noch Kapitän des Regionalligisten Rot-Weiß Oberhausen und traf in jeder seiner vier Spielzeiten dort zweistellig. Natürlich waren die Rahmenbedingungen günstig: RWO wollte Kreyer abgeben, er wohnt in Ratingen. Aber dass 04/19 nun einen top fitten Mittelstürmer aus einer höheren Spielklasse trotz laufenden Vertrages verpflichtet hat, zeigt: Der Verein will um den Aufstieg ein ordentliches Wort mitreden. Und dass der Zugang bei seiner Vorstellung betonte, mit keinem anderen Verein ernsthafte Gespräche geführt zu haben, unterstreicht die Ambitionen ebenfalls.