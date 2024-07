Kader von Ratingen 04/19 Erste Erkenntnisse aus dem zweiten Testspiel

Zwei Testspiele hat Ratingen 04/19 in der Vorbereitung auf die neue Saison in der Fußball-Oberliga absolviert und zweimal gewonnen: gegen den Landesligisten VfR Krefeld-Fischeln 5:2 und gegen den Westfalen-Oberligisten SG Finnentrop/Bamenohl 2:1. Stets waren Gastspieler dabei, es kann zu einem so frühen Zeitpunkt noch nicht alles passen, zumal Cheftrainer Christian Dorda noch im Urlaub ist und Königstransfer Sven Kreyer angeschlagen noch nicht eingegriffen hat. Wie sich mit beiden das Ratinger Spiel ändert, wird eine der spannenden Fragen der nächsten Wochen sein.