Heimspiele am Freitagabend Wo 04/19 auf Fortuna achtgeben muss

Wie von Präsident Jens Stieghorst unmittelbar nach dem letzten Heimspiel der vergangenen Saison in der Fußball-Oberliga gegen den SC St. Tönis (2:2) angekündigt, wird Ratingen 04/19 in der neuen Spielzeit seine Partien zu Hause nun freitags ab 19.30 Uhr austragen. Der Klub erhofft sich davon nach dem Vorbild der SSVg Velbert, die seinerzeit so auch mit dem heutigen Ratinger Chefcoach Christian Dorda als Co-Trainer in die Regionalliga aufgestiegen war und nun wieder Liga-Konkurrent ist, einen Schub bei den Zuschauerzahlen. Heimspiele mit der besonderen Flutlicht-Atmosphäre, das Wochenende beginnt gerade erst, Konkurrenzangebote sind geringer – das sind die Überlegungen dahinter.