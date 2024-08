Für die Fußball-Oberliga Ratingen 04/19 ist jünger und zugleich erfahrener

Ratingen 04/19 hat aus der vergangenen Saison in der Fußball-Oberliga gelernt: Da es durch Verletzungen vor allem in der Schlussphase der Spielzeit in einigen Mannschaftsteilen richtig dünn geworden war, hat der Sportliche Leiter Frank Zilles nun aufgestockt. Die sechs Abgänge wurden gleich doppelt kompensiert – mit dem Trio James Shepard, Edin Hadzibajramovic und Slone Matondo stehen nun zwölf Zugänge fest, die Kaderplanung ist damit abgeschlossen.