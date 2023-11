Fußball, Oberliga 04/19 empfängt Homberg mit breiter Brust

Das herbstliche Schmuddelwetter hat immer wieder seine typischen Begleitumstände: tiefer Rasen und erkrankte Spieler. Für Ersteres gibt Martin Hasenpflug Entwarnung für das Heimspiel von Fußball-Oberligist Ratingen 04/19 am Sonntag (15 Uhr) gegen den VfB Homberg: „Wir haben den Rasen im Stadion diese Woche geschont und auf Kunstrasen trainiert, beziehungsweise am Freitagabend beim ASC in West auf Naturrasen“, erklärt der Ratinger Chefcoach.