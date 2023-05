Fußball-Bezirksliga Gutes Spiel der Ratinger Reserve bleibt ohne Lohn

Die Rettung in der Fußball-Bezirksliga 7 ist Ratingen 04/19 II am gestrigen Sonntag wie eigentlich auch erwartet nicht gelungen. Die Blau-Gelben unterlagen beim Vogelheimer SV mit 1:3 (1:1), sie lieferten dem Tabellendritten aber ein weitgehend offenes Spiel. Die Gastgeber bleiben also dabei im Rennen um den begehrten Meistertitel.