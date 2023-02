Fußball, Oberliga Lamidi schießt 04/19 auf Rang drei

In der 90. Minute bekam Moses Lamidi von Ali Can Ilbay auch noch die Kapitänsbinde, als der Mittelfeldspieler, der das Abzeichen zuvor selbst vom ausgewechselten Erkan Ari übernommen hatte, ebenfalls das Feld verließ. Zuvor war Lamidi bereits als Abräumer im defensiven Mittelfeld, Organisator, Antreiber, Zweikämpfer und Torschütze für Ratingen 04/19 auffällig gewesen, die Binde war noch das Sahnehäubchen. Bis auf Torwart hatte der Ex-Profi in der Partie der Fußball-Oberliga beim VfB Homberg nahezu alles gemacht für die Ratinger. „Ja, das kann man so sagen“, meinte Lamidi lachend.