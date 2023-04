Fußball, Oberliga 04/19 wird der Favoritenrolle gerecht

Für die Aufgabe beim Schlusslicht der Fußball-Oberliga, dem FSV Duisburg, hatte Trainer Martin Hasenpflug in der Startelf von Ratingen 04/19 ein bisschen rotiert – auf der Torhüter-Position hielt er aber an Luca Fenzl fest und tauschte ihn nicht gegen Dennis Raschka aus, der seinen Vertrag jüngst verlängert hat und damit in seine zehnte Saison in Ratingen geht. „Torhüter wechselt man ja nicht so schnell“, erklärte Hasenpflug und fügte mit Blick auf Raschka und Dario Ljubic an: „Sicher haben es auch die anderen beiden verdient, mal wieder zu spielen, auf der anderen Seite gab es ja keinen Grund zu wechseln. Luca hat das sicher ganz gut getan, zu Null zu spielen.“