Fußball, Oberliga Hammoud schießt 04/19 an die Spitze

Beim FC Büderich hat Ratingen 04/19 am Freitagabend mindestens bis Sonntagnachmittag die Tabellenspitze der Fußball-Oberliga erobert. Bis zum 2:1 (0:0)-Sieg beim Tabellen-17. war es aber ein hartes Stück Arbeit für die Gäste. Die kamen auf dem engen Kunstrasenplatz in Büderich zwar gut rein – Moses Lamidi schickte Ali Hassan Hammoud tief, der im Zweikampf nicht an seinem Gegenspieler vorbeikam, weshalb der wieder im defensiven Mittelfeld aufgebotene Phil Spillmann schlussendlich über das Tor schoss –, doch ab da hatten die Ratinger ihre liebe Mühe, Lücken in der dichtgestaffelten Büdericher Mannschaft zu finden. In deren 4-4-2-System standen die hinteren Ketten eng beieinander im gegnerischen Ballbesitz, den Gästen fiel da wenig ein.