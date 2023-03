Fußball, Oberliga 04/19 feiert einen Arbeitssieg in Kray

Vor das Highlight am Samstag, dem ersten Auftritt im Halbfinale des Niederrheinpokals in der Vereinsgeschichte bei Regionalligist Rot-Weiß Oberhausen, hatte der Spielplan zwei sogenannte Pflichtaufgaben in der Fußball-Oberliga für Ratingen 04/19 bereitgehalten. Die erste stand am Sonntag beim Tabellenvorletzten FC Kray an, und da einige Konkurrenten vorher bereits Ergebnisse präsentiert hatten, die den Ratingern im oberen Tabellenviertel entgegenkamen, bot sich nun eine große Chance, sich noch weiter dort festzusetzen. Am Ende gelang das Vorhaben, die Gäste setzten sich in Essen 2:0 (0:0) durch.