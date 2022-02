Fußball : Oberliga-Spiel von 04/19 fällt aus

Fast alleingelassen: Trainer Martin Hasenpflug fehlen bei Ratingen 04/19 derzeit elf Spieler. Foto: Achim Blazy (abz)

Ratingen Sechs Corona-Fälle haben die Zahl der Ausfälle bei den Ratinger Oberliga-Fußballern auf elf erhöht – so ist an eine Partie gegen St. Tönis nicht zu denken. Ganz ohne Fußball geht es am Sonntag im Sportpark wohl aber nicht zu: Die Reserve testet gegen die der SSVg Velbert – wenn der Sturm es zulässt.