So lief das letzte Testspiel Gelungene Generalprobe für 04/19

Gut war aber die Ratinger Reaktion – seine Mitspieler bauten Potzler direkt wieder auf, feuerten ihn danach bei jeder gelungenen Aktion, und davon gab es ebenfalls einige, immer wieder an. Und auch Zählbares sprang in der Folge heraus, wieder hatte Demircan seine Füße im Spiel: Einen Freistoß von links zog er wunderbar in den Strafraum genau auf den Kopf des eingelaufenen Innenverteidigers Daniel Nesseler, der den Ball flach links unten versenkte zur erneuten Führung (32.). Fast wäre Gladbachs Kapitän Marvin Steiger noch ein Eigentor unterlaufen, doch es blieb beim Ratinger 2:1 zur Pause.