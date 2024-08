Trainer Christian Dorda bei 04/19 „Mit Halbgas wird das nichts“

Die Priorität ist für Christian Dorda ganz klar. Auf die Frage, in welchem der beiden anstehenden Spiele er mit Blick auf den Start der Fußball-Oberliga am Sonntag, 18. August in Niederwenigern nun eher die vermeintliche Top-Elf ins Rennen schickt, sagt der Trainer von Ratingen 04/19: „Ganz klar: am Sonntag. Das Spiel am Mittwoch hat dafür keine Aussagekraft.“