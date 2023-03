Fußball, Oberliga 04/19 will Koenders‘ Offensivdrang nutzen

Dass es Regionalligist Rot-Weiß Oberhausen geworden ist, den Fußball-Oberligist Ratingen 04/19 Ende des Monats im Halbfinale des Niederrheinpokals empfängt (siehe Info-Kasten), freut Martin Hasenpflug: „Es ist natürlich super, ein Halbfinale gegen Oberhausen spielen zu können“, sagt der Trainer von 04/19 und fügt an: „Das wird meines Erachtens das Fußball-Highlight des Jahres in Ratingen. Wir können dieses Monat Geschichte schreiben, wenn wir uns in der Liga oben festigen und vielleicht noch einen Sieg im Pokal holen.“