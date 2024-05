Jugendfußball, Regionalliga C-Junioren müssen siegen

In der Tabelle stehen die Ratinger mit nur sieben Punkten auf dem letzten Rang. Der Vorletzte Hombrucher SV hat ein Spiel weniger, aber einen Zähler mehr. Dagegen konnte sich der Zehnte VfB Waltrop auf dem ersten Nicht-Abstiegsplatz leicht absetzen. „Ich erinnere gerne an die letzte Saison“, erklärt Schmidt. „Damals haben wir auch bis zum Schluss um den Klassenerhalt bangen müssen, aber dann haben wir es doch noch geschafft. Auch in dieser Spielzeit glauben wir so lange an den Klassenerhalt, bis es rechnerisch nicht mehr möglich ist.“